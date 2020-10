È vero che il cioccolato è afrodisiaco? (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione I benefici del cioccolato, grazie all’alto contenuto di cacao, sono davvero molteplici, se consumato ovviamente con moderazione. Ma tra questi, mettiamoci l’anima in pace, non è afrodisiaco ma va detto che il cioccolato contiene sostanze che contribuiscono al benessere e alla felicità. Tra queste, anche la fenitelinammina, responsabile della produzione di dopamina, e l’anandamide, che stimola … È vero che il cioccolato è afrodisiaco? Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione I benefici del, grazie all’alto contenuto di cacao, sono davmolteplici, se consumato ovviamente con moderazione. Ma tra questi, mettiamoci l’anima in pace, non èma va detto che ilcontiene sostanze che contribuiscono al benessere e alla felicità. Tra queste, anche la fenitelinammina, responsabile della produzione di dopamina, e l’anandamide, che stimola … Èche il? Impronta Unika.

marattin : Ci voleva @ItPrevidenziali per organizzare un primo vero confronto tra le forze politiche su riforma fiscale (… - borghi_claudio : Sono così a corto di spin che vanno a ripescare pure costui che nemmeno sa scrivere Giorgetti. Ah, voi sapete di s… - ItaliaViva : Domani scenderanno in piazza i negazionisti, quelli che parlano di dittatura sanitaria, museruola e bavaglio. Tutte… - Daniela01216136 : @Alexia30559 @liardet_claude Vero ma Benigni non ha considerato che ci saremmo trovati in un mondo di grandissimi EGOISTI ?????? - ricordachisei : RT @MLicenza: Proteggere deriva dal latino: “pro” davanti e “tegere” coprire. Ecco perché non credo a tutto ciò che viene sbandierato, oste… -