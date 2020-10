Crucible | il free to play di Amazon verrà cancellato

Leggi su tuttotek

(Di sabato 10 ottobre 2020) Brutte notizie per il gioco multier prodotto daGame Studios, pare infatti cheverràa breve. Lo sparatutto in terza persona e primo titolo maggiore prodotto davedrà i server chiudersi nel prossimo mese, titolotosviluppato da Relentless Studios, è stato il primo titolo di rilievo prodotto daGame Studios. Il gioco si proponeva come un misto tra Overwatch e Fortnite. La modalità principale di gioco si chiama Heart of the Hive, e consiste nel farmare punti esperienza tramite delle piante, il tutto combattendo contro i nemici, sia in PvE, che in PvP. Nonostante il discreto accoglimento da parte dei giocatori, pare proprio che ...