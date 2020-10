Covid, il Governo studia la stretta: tre scenari per le chiusure (Di sabato 10 ottobre 2020) Il documento riservato del Cts sul tavolo Governo-Regioni Indice di trasmissibilità oltre 1 in 13 Regioni. Possibili strette nel Dpcm del 15 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 ottobre 2020) Il documento riservato del Cts sul tavolo-Regioni Indice di trasmissibilità oltre 1 in 13 Regioni. Possibili strette nel Dpcm del 15

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - fattoquotidiano : Il Covid ha messo le ali a Spid. L’Inps pensiona i vecchi codici, il governo lancia procedura semplificata. La guid… - MediasetTgcom24 : Covid, la nuova stretta del governo per contenere il virus: no feste, nozze solo tra intimi, chiusura anticipata de… - RTaverBella : Qualcuno vuole aggiungere, che so, i ringraziamenti a questo governo? #mascherina #covid La prima multata senza m… - lorenzocolav : RT @JigginoRuss: Dai primi giorni dell'epidemia a Wuhan sappiamo che è necessario l'isolamento delle persone positive ed evitare il sovraff… -