AresGate | Giuliana De Sio tuona | “Mi hanno chiesto di fingere un flirt ma ho rifiutato Non ho più lavorato con loro…”

(Di sabato 10 ottobre 2020)De Sio parla dell’Dopo la replica da parte di Alberto Tarallo a Non è l’Arena a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, nelle ultime ore sono giunte le dichiarazioni diDe Sio. Infatti, tra quest’ultima e la coppia composta dallo stesso Tarallo e il compianto Teodosio Losito c’è stata una collaborazione lavorativa durante diversi anni. La nota attrice che ha collaborato con l’Ares Film, casa di produzione ormai fallita, è riuscita a lasciare il segno sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a fiction di successo. Due su tutto L’Onore e il Rispetto e Il Bello delle Donne al fianco di Gabriel Garko e altri attori che facevano parte della ‘scuderia’. Per tale ragione il portale di D’Agostino, Dagospia, l’ha contatta ...

zazoomblog : AresGate Giuliana De Sio: «Mi hanno chiesto di fingere un flirt ma ho rifiutato. Non ho più lavorato con loro erava… - zazoomblog : AresGate Giuliana De Sio: «Mi hanno chiesto di fingere un flirt ma ho rifiutato. Non ho più lavorato con loro erava… -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate Giuliana

Kontrokultura

Il caso del momento in televisione – e non solo – è sicuramente quello chiamato Ares Gate. Ad aprire il cosiddetto vaso di pandora in merito a quanto sarebbe accaduto nella famosa società di produzion ...Ma Luccherini ha sostenuto di non essere dietro ai gossip della finta relazione tra Garko e Del Vesco. Che è bene ricordare, è l’agenzia di produzione coinvolta nello scandalo “Ares Gate”, e anche ori ...