“X Factor” | assegnate le categorie ai giudici

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il programma inizia a entrare nel vivo Photo credit: Immagini concesse da Sky Prende forma l’edizione 2020 del talent show di Sky, “X Factor” in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand”. Sono state, nella puntata dell’8 ottobre, che ha registrato il miglior risultato stagionale in termini di ascolti (94mila spettatori medi con il 3,4% di share) leai. A comunicare le assegnazioni è stato il conduttore Alessandro Cattelan e per farlo ha usato delle modalità del tutto particolari. A Emma ha assegnato gli Under Uomini con un messaggio in codice stampato sulla sua maglia dedicata a “Wonderwall” degli Oasis, a Hell Raton son toccate le Under Donne consegnandogli un suo nuovo “pezzo” da fargli ...