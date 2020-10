World Food Programme, la portavoce in Italia: "Nobel sprona a lavorare di più" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente onorati a nome dello staff del Wfp e delle milioni di persone nel mondo che incredibilmente nel 2020 ancora soffrono la fame a causa di conflitti e della mancanza della pace". Lo afferma all'Adnkronos la responsabile comunicazione del Wfp in Italia, Emanuela Cutelli, commentando "Siamo assolutamente frastornati, onorati, contentissimi - aggiunge -. E' uno sprone a lavorare ancora di più tutti insieme per debellare veramente la fame nel mondo". Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente onorati a nome dello staff del Wfp e delle milioni di persone nel mondo che incredibilmente nel 2020 ancora soffrono la fame a causa di conflitti e della mancanza della pace". Lo afferma all'Adnkronos la responsabile comunicazione del Wfp in, Emanuela Cutelli, commentando "Siamo assolutamente frastornati, onorati, contentissimi - aggiunge -. E' uno sprone aancora di; tutti insieme per debellare veramente la fame nel mondo".

