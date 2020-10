Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 09.35 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO. RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA LINEA DIRETTISSIMAFIRENZE, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. ACCUMULATI RITARDI PER I TRENI IN VIAGGIO FINO A 45 MINUTI VENIAMO ALLA VIABILITA’ SU STRADA INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA CAMPOVERDE E APRILIA IN DIREZIONE. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI COLONNA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA LAVORI CAUSANO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. CODE TRA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ...