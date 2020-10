Ufficiale |   il Perugia ha tesserato Vanbaleghem

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A.C.Calcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazione sportive del centrocampista classe ’96 Valentin. Proprio oggi l’atleta, di nazionalità francese, compie 24 anni. Vanta 41 presenze in Ligue 2 e 7 apparizioni in Coppa di Francia. Proprio in quest’ultima manifestazione nella stagione 2017/2018 è arrivato in finale con la squadra del Les Herbies (terza divisione) contro il Paris Saint Germain uscendo sconfitto 2-0. Nell’ultima stagione ha militato nel LB Châteauroux collezionando 22 presenze. L'articolo: ilhaproviene da Alfredo Pedullà.