«Trovati un lavoro vero!»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I social network sono i principali artefici della nascita della figura dell’influencer. Una figura odiata, screditata e non compresa da tante, troppe, persone. L’influencer viene associato alla figura del nullafacente o del miracolato, cosa che purtroppo non fa anche l’agenzia delle entrate. I blogger e gli influencer vengono infatti catalogati dall’ente come «rivenditori di spazi pubblicitari» e ovviamente lavorano con partita iva o, come nel caso dei più importanti, con delle vere e proprie s.r.l.. LEGGI ANCHE > Così il web ha reso “influencer” la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno La situazione fiscale degli influencer Ogni cosa che pubblicizza l’influencer al suo pubblico deve essere chiaramente riconoscibile come tale, altrimenti l’Antitrust ...