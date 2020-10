Sciopero clima: “Noi Restiamo” oggi in piazza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il movimento “Noi Restiamo” scende in piazza oggi 9 ottobre in occasione dello Sciopero per il clima, per esprimere l’urgente necessità di un cambiamento radicale nei confronti del cambiamento climatico. L’organizzazione protesta contro il governo e contro l’UE, definendo ipocrita la scelta della Green economy. Il Movimento per il clima “Laddove il capitale divora sempre più ferocemente risorse umane ed ambientali per perpetuare la sua esistenza, ciò che resta ai popoli è soltanto una scia di morte e distruzione. La stessa pandemia globale, che ha già raggiunto la cifra spaventosa di un milione di morti, ci parla di questo: da una parte, virus sempre più aggressivi e mutazioni sempre più rapide ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il movimento “Noi Restiamo” scende in9 ottobre in occasione delloper il, per esprimere l’urgente necessità di un cambiamento radicale nei confronti del cambiamentotico. L’organizzazione protesta contro il governo e contro l’UE, definendo ipocrita la scelta della Green economy. Il Movimento per il“Laddove il capitale divora sempre più ferocemente risorse umane ed ambientali per perpetuare la sua esistenza, ciò che resta ai popoli è soltanto una scia di morte e distruzione. La stessa pandemia globale, che ha già raggiunto la cifra spaventosa di un milione di morti, ci parla di questo: da una parte, virus sempre più aggressivi e mutazioni sempre più rapide ...

