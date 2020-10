Ricetta panini napoletani | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I, detti anche pagnottielli o pagnuttielli, sono una delle tante specialità campane. Si tratta di morbidifatti con pasta di pizza, talvolta arricchita con un po’ di strutto, che vengono farciti con uova, insaccati e formaggi. Provateli, sono ottimi sia caldi che freddi, perfetti da servire come aperitivo, ma anche per delle feste, dei buffet.per 8: Farina 00 450 g Acqua 125 g Latte intero 125 g Lievito di birra fresco 15 g Olio extravergine d’oliva 20 g Sale fino 10 g Per il ripieno: Mozzarella per pizza 150 g Mortadella pezzo intero 100 g Salame napoletano pezzo intero 100 g Uova 4 Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 40 g Pepe nero q.b. Per ...