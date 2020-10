Premio Nobel per la Pace 2020 al Programma alimentare mondiale (Di venerdì 9 ottobre 2020) World Food Programme logoIl Premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, ovvero il World Food Programme (Wfp) per i suoi sforzi nella lotta contro la fame nel mondo. L’organizzazione, istituita nel 1961, ha la sua sede centrale a Roma. Nessun Premio ai candidati più quotati come l’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) o per Greta Thunberg, attivista per il clima. Nessun riconoscimento nemmeno per le associazioni per la difesa della libertà di stampa come Reporters Sans Frontières. Premio Nobel per la Pace 2020 Nella motivazione del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) World Food Programme logoIlper laè stato assegnato al(Pam) delle Nazioni Unite, ovvero il World Food Programme (Wfp) per i suoi sforzi nella lotta contro la fame nel mondo. L’organizzazione, istituita nel 1961, ha la sua sede centrale a Roma. Nessunai candidati più quotati come l’Oms (Organizzazionedella Sanità) o per Greta Thunberg, attivista per il clima. Nessun riconoscimento nemmeno per le associazioni per la difesa della libertà di stampa come Reporters Sans Frontières.per laNella motivazione del ...

