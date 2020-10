Napoli, dramma in città: anziano finisce sotto un tir (Di venerdì 9 ottobre 2020) Incidente a Napoli, 72enne muore schiacciato da un Tir: inutile la corsa in ospedale. È il secondo investimento a distanza di 24 ore Secondo drammatico incidente in città a Napoli. Nel quartiere commerciale e industriale di Gianturco, a pochi passa dalla stazione centrale della città, un tir ha investito un uomo di 72 anni. Inutile … L'articolo Napoli, dramma in città: anziano finisce sotto un tir proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) Incidente a, 72enne muore schiacciato da un Tir: inutile la corsa in ospedale. È il secondo investimento a distanza di 24 ore Secondotico incidente in città a. Nel quartiere commerciale e industriale di Gianturco, a pochi passa dalla stazione centrale della città, un tir ha investito un uomo di 72 anni. Inutile … L'articoloin città:un tir proviene da YesLife.it.

