Maltempo in Germania | sospese le prove libere del Gp dell’Eifel di F1 per pioggia | rinviato l’esordio di Mick Schumacher GALLERY

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tutto fermo in: le Fp1 del Gp dell’Eifel sono statepere nebbia hanno impedito ai piloti di F1 di scendere in pista per la prima sessione di, costringendo quindia rimandare il suo esordio nella categoria regina. Il giovane figlio del campione tedesco Michaelavrebbe dovuto fare oggi il suo debutto in F1, a bordo dell’Alfa Romeo. Il pilota di F2 dovrà però attendere per poter fare il suo esordio a causa delche gli impedisce di poter sfrecciare in pista nella sua terra. Tutto fermo quindi al Nurburgring.L'articoloinle ...

Il maltempo fa slittare le prime prove libere del Gran premio di F1 del Nurburgring, in Germania. L'elicottero medico non può volare, perché ci sono nuvole basse sul cicuito dell'Eifel. Gli occhi sono ...