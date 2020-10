Lorella Cuccarini | “Non ho pugnalato nessun collega alle spalle”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La conduttrice parla di quello che è successo a “La Vita In diretta”si racconta a “Verissimo” tornando sulla vicenda “La Vita in diretta” e alla querelle con l’ormai exAlberto Matano.rompe il silenzio e parla per la prima volta a Verissimo della discussa mail indirizzata alla redazione della ‘Vita in Diretta’ prima dell’addio al programma condotto in coppia con Alberto Matano: “La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. ...