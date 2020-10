L' inno di Muti | Salviamo la cultura dal virus

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Maestro chiama il governo. "La salute è la prima preoccupazione ma i teatri chiusi sono un danno morale per tutta la società"

lugemini : Riccardo #Muti può dirigere qualsiasi cosa, anche l’inno o tanti auguri.. lo fa diventare un capolavoro da brividi -

Ultime Notizie dalla rete : inno Muti

Quotidiano.net

Il Maestro Riccardo Muti è a Ravenna, per le prove. E il discorso entra subito nel vivo. "Le precauzioni sanitarie innanzi tutto, e senza superficialità; ma la cultura deve essere salvaguardata, ..."Una pietra miliare della letteratura mondiale, ma anche una pietra dello scandalo, per il racconto senza veli di un'umanità fragile, in perenne cammino alla ricerca di senso e felicità", una figura u ...