Juve-Napoli | il caos si allarga | presentata interrogazione parlamentare

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La gara non giocata tra bianconeri e azzurri a causa della quarantena imposta dall'Asl è sbarcato in Parlamento con un'

SkySport : Juve Napoli, Giudice Sportivo rinvia la decisione sulla partita a settimana prossima - tuttosport : #Juve-#Napoli, una commedia che la gente non si spiega| Il commento - tuttosport : #Juve-#Napoli, inciucio parte seconda: il 3-0 si allontana - ricatti88 : RT @CorSport: #Juve-#Napoli, l'Asl: 'Nessuna pressione da #DeLaurentiis' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Juve-Napoli può essere recuperata a gennaio, ipotesi maxi multa per gli azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

Il governatore della Campania ha parlato della partita Juventus-Napoli non giocata dagli azzurri per via di una prescrizione – scongiurabile però seguendo alla lettera il protocollo della Serie A – ...L’asl Napoli2 si è interessata del caso Zielinski, l’asl Napoli1 delle persone con cui è entrato in contatto. Juve-Napoli? De Laurentiis non ci ha fatto alcuna pressione, ma solo una nota scritta in ...