Giffoni Valle Piana, Giuliano si scaglia contro il sovraffollamento nei mezzi pubblici

Giffoni Valle Piana (Sa) – "La salute della mia comunità viene prima di ogni cosa e agirò con forza per difenderla ad ogni costo". Si chiude con questa frase la lettera che il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha inviato alla direzione della Sita Sud e alla Regione Campania in merito al sovraffollamento dei trasporti pubblici. Di seguito la nota del Sindaco Antonio Giuliano. "Diversi utenti del servizio di trasporto sono costretti a viaggiare sui mezzi Sita Sud in condizioni intollerabili. Niente distanziamento sociale e zero controlli sull'obbligo dei viaggiatori di indossare la mascherina.

"La salute della mia comunità viene prima di ogni cosa e agirò con forza per difenderla ad ogni costo". Si chiude con questa frase la lettera che il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giulia ...

