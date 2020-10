GF Vip | Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli “Siamo amici speciali”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul rapporto dizia trairrompe un’ombra piuttosto ingombrante.: amore segreto fuori dalla Casa? Al Grande Fratello Vip sembrava essere nata una nuova coppia, la prima di questa quinta edizione. Nel corso dei giorni si è sempre più intensificato il rapporto tra. Da un semplice bacio nato per gioco, i due hanno continuato ad approfondire la propria reciproca conoscenza, creando un feeling non indifferente. Ma nell’ultimo periodo il rapporto si è raffreddato, portando i due ad attraversare una frase critica in cui si sono gradualmente allontanati. Dietro a questo ...