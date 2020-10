F1 GP Eifel, Binotto: “Obiettivo Academy individuare prossimo pilota” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ci sono tre ragazzini che stanno facendo bene in F2, quattro piloti giovani se aggiungiamo Antonio Giovinazzi. Il nostro impegno e dovere è far crescere: l’obiettivo dell’Academy è individuare chi sarà il prossimo pilota della Ferrari come fatto con Leclerc“. Lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto dal Nurburgring ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ci sono tre ragazzini che stanno facendo bene in F2, quattro piloti giovani se aggiungiamo Antonio Giovinazzi. Il nostro impegno e dovere è far crescere: l’obiettivo dell’chi sarà ilpilota della Ferrari come fatto con Leclerc“. Lo ha detto il team principal della Ferrari Mattiadal Nurburgring ai microfoni di Sky Sport.

