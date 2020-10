Eventi Napoli 10-11 ottobre: a Capodimonte le mostre dedicate a Luca Giordano e Vincenzo Gemito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Eventi di sabato 10 e domenica 11 ottobre a Napoli: spiccano le mostre dedicate a Luca Giordano e Vincenzo Gemito al Museo di Capodimonte. Il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre sarà come sempre pieno di Eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione al Covid 19). … Leggi su 2anews (Di venerdì 9 ottobre 2020)di sabato 10 e domenica 11: spiccano leal Museo di. Il fine settimana di sabato 10 e domenica 11sarà come sempre pieno di(ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione al Covid 19). …

JustPaolaC : - Napolikeit : Tante mostre, concerti, passeggiate notturne ed altro con gli eventi a #Napoli nel #weekend dal 9 all’11 ottobre 20… - Napolikeit : Visite in posti generalmente chiusi, burattini, disegno ed altro con gli eventi gratuiti a #Napoli nel #weekend dal… - Napolikeit : Burattini, disegni, dinosauri e laboratori divertenti tra gli eventi per bambini a #Napoli nel #weekend dal 9 all’1… - MarcoPicardi : Tra le cose indimenticabili fatte con @makers.eventi il giro in barca rincorrendo #shosholoza team #southafrica per… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi Napoli Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 9 al 11 ottobre 2020 Napoli da Vivere Le arti sanitarie: luoghi, professioni e cure

07/10/2020 - L’Archivio di Stato di Napoli, in collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie organizza domenica 11 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 una giornata di divulgazione sul tema ‘’Le arti ...

Riparte il Circolo Book & Tè di Scrittura & Scritture

Parte il 5 novembre, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, la nona edizione del Circolo Book & Tè della casa editrice partenopea Scrittura & Scritture. Il più longevo ...

07/10/2020 - L’Archivio di Stato di Napoli, in collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie organizza domenica 11 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 una giornata di divulgazione sul tema ‘’Le arti ...Parte il 5 novembre, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria, la nona edizione del Circolo Book & Tè della casa editrice partenopea Scrittura & Scritture. Il più longevo ...