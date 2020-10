Emergenza Covid-19, 37enne incinta al nono mese ricoverata in ospedale con i sintomi del Virus, muore col suo bimbo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mancavano solo dieci giorni al giorno atteso da una vita. Una donna di 37 anni abitante a Cesano è morta subito dopo il trasporto in ospedale. La donna era al nono mese di gravidanza. Morto anche il bimbo che portava in grembo. Da quanto riferito dai medici la donna e il suo bimbo sarebbero morta in seguito alle complicazioni derivanti dal CoronaVirus. Di seguito il comunicato dell’assessore regionale alla salute: “In merito alla morte di una donna incinta di 9 mesi e del suo bambino, la Direzione ha avviato un audit clinico per verificare le procedure operative assistenziali e di soccorso” I parenti della donna hanno chiamato il 112 alle ore 8 e 35 di martedì scorso. Dopo dieci minuti circa alla residenza della donna ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mancavano solo dieci giorni al giorno atteso da una vita. Una donna di 37 anni abitante a Cesano è morta subito dopo il trasporto in. La donna era aldi gravidanza. Morto anche ilche portava in grembo. Da quanto riferito dai medici la donna e il suosarebbero morta in seguito alle complicazioni derivanti dal Corona. Di seguito il comunicato dell’assessore regionale alla salute: “In merito alla morte di una donnadi 9 mesi e del suo bambino, la Direzione ha avviato un audit clinico per verificare le procedure operative assistenziali e di soccorso” I parenti della donna hanno chiamato il 112 alle ore 8 e 35 di martedì scorso. Dopo dieci minuti circa alla residenza della donna ...

