Elisabetta Gregoraci lo ammette in diretta | Pierpaolo è sotto un treno

Elisabetta Gregoraci, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, non smette di far parlare di sé. Prima per il presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, poi per la lettera che ha ricevuto dal suo ex marito, Flavio Briatore. Ma adesso sembra abbia lanciato un'altra bomba in pasto al mondo del gossip. Infatti, nel parlare con il suo compagno di avventura ha dichiarato che tra loro non potrà mai esserci nulla in quanto lei è innamorata al di fuori della casa. Esatto, avete letto bene: Elisabetta Gregoraci avrebbe già un flirt che la starebbe aspettando all'esterno. Ma di chi si tratta? A far chiarezza sulla questione ci ha pensato Novella 2000, infatti, il direttore Roberto Alessi ha rivelato l'identità del presunto ...

