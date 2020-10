Covid: oltre 5 mila nuovi infetti, vittime sono 28 in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372, ieri erano stati 4.458,, con 28 morti, ieri 22,. Lo si apprende ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 09 OTT - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positiviaumentati di 5.372, ieri erano stati 4.458,, con 28 morti, ieri 22,. Lo si apprende ...

Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - rtl1025 : ?? 'Rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra due mesi, quando arriverà l'influenza, di avere… - MarcoBellinazzo : Effetto Covid-19, perdite record per i top club di @SerieA A. @OfficialASRoma (-204) @acmilan (-195) @juventusfc… - Robertam_63 : RT @Cassio39592131: Volete ancora il governo lombardo della lega?Nuova strage e Vaccini out! In lombardia ancora record di infetti! La lega… - Pincopanco999 : RT @Cassio39592131: Volete ancora il governo lombardo della lega?Nuova strage e Vaccini out! In lombardia ancora record di infetti! La lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre A Latina scenario da zona rossa. "Covid oltre la soglia di attenzione" L'HuffPost Homepage ? Comunicazione ? Covid-19: al via i primi progetti per sperimentare le tecnologie spaziali nel contrasto alla pandemia

Le iniziative coinvolgono, tra gli altri, gli ospedali Gaslini, Gemelli, Spallanzani e Sacco Roma, 09 ottobre 2020 – Inizia la fase applicativa dei primi progetti selezionati che hanno risposto al ba ...

Covid: oltre 5 mila nuovi infetti, vittime sono 28 in 24 ore

ROMA, 09 OTT - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri 22). Lo si apprende dai dat ...

Le iniziative coinvolgono, tra gli altri, gli ospedali Gaslini, Gemelli, Spallanzani e Sacco Roma, 09 ottobre 2020 – Inizia la fase applicativa dei primi progetti selezionati che hanno risposto al ba ...ROMA, 09 OTT - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti (ieri 22). Lo si apprende dai dat ...