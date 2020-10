Coronavirus, il piano “b” del Governo: semi-lockdown e regole più rigorose a scuola (Di venerdì 9 ottobre 2020) La situazione epidemiologica in Italia si sta complicando. Il prossimo 15 ottobre è atteso il nuovo DPCM del Governo Conte, che potrebbe imporre nuove restrizioni in caso di crescita esponenziale dei contagi e delle terapie intensive. Al momento sembrano esclusi lockdown, ma non sono invece escluse chiusure parziali delle attività economiche. Il semi-lockdown: chiusura palestre … L'articolo Coronavirus, il piano “b” del Governo: semi-lockdown e regole più rigorose a scuola Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 ottobre 2020) La situazione epidemiologica in Italia si sta complicando. Il prossimo 15 ottobre è atteso il nuovo DPCM delConte, che potrebbe imporre nuove restrizioni in caso di crescita esponenziale dei contagi e delle terapie intensive. Al momento sembrano esclusi, ma non sono invece escluse chiusure parziali delle attività economiche. Il: chiusura palestre … L'articolo, il“b” delpiùTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

