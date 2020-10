Clima: a Milano tornano i Fridays for Future, pochi in Duomo e con mascherina (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - A Milano tornano i ragazzi delle manifestazioni 'Friday for Future' per il Clima. In Piazza Duomo gli studenti sono un centinaio o poco più, distanziati e tutti con mascherine. Le folle per strada delle prime iniziative sono ormai un ricordo 'pre-Covid'. "Rise up for Climate justice", "Climate justice now", sono le scritte sui pochi manifesti posti ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020), 9 ott. (Adnkronos) - Ai ragazzi delle manifestazioni 'Friday for' per il. In Piazzagli studenti sono un centinaio o poco più, distanziati e tutti con mascherine. Le folle per strada delle prime iniziative sono ormai un ricordo 'pre-Covid'. "Rise up forte justice", "te justice now", sono le scritte suimanifesti posti ai piedi del monumento a Vittorio Emanuele II.

"Il tempo sta per scadere": in piazza Cairoli decine di studenti dei Fridays for future nel rispetto delle regole anti Covid

"Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro per inchiodare le persone al potere di fronte alle loro responsabilità e al loro ...

