Bollette luce e gas: arrivano i rincari, occhio alle truffe (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione A partire dal 1° ottobre le tariffe luce e gas del mercato tutelato sono aumentate sensibilmente, rispettivamente del 15,6% e del’11,4%; per evitare il salasso, quindi, molti italiani si attiveranno per cambiare operatore energetico, ma è proprio in periodi come questi che i tentativi di truffa si moltiplicano e, pertanto, è necessario prestare particolare attenzione. … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione A partire dal 1° ottobre le tariffee gas del mercato tutelato sono aumentate sensibilmente, rispettivamente del 15,6% e del’11,4%; per evitare il salasso, quindi, molti italiani si attiveranno per cambiare operatore energetico, ma è proprio in periodi come questi che i tentativi di truffa si moltiplicano e, pertanto, è necessario prestare particolare attenzione. … Impronta Unika.

Agenzia_Ansa : Maxi rimbalzo delle bollette, +15,6% per la luce, +11,4% per il gas VIDEO #ANSA - ImprontaUnika : Bollette luce e gas: arrivano i rincari, occhio alle truffe - LaStampa : L’ultimo trimestre di quest’anno riporterà le tariffe di luce e gas ai livelli pre lockdown. Dati alla mano ecco a… - NicolaDePa1 : RT @CesareOrtis: La cosa più impressionante che sia passato in cavalleria il fatto che il mercato libero sia più caro di almeno un 18% risp… - Today_it : Le bollette di luce e gas 'troppo care per i costi nascosti': cosa sta succedendo -