FirenzePost : Auto: mancato rifinanziamento incentivi criticato da associazioni concessionari - TV7Benevento : Auto: Federauto-Unrae, mancato rinnovo incentivi è autolesionismo (2)... - TV7Benevento : Auto: Federauto-Unrae, mancato rinnovo incentivi è autolesionismo... - Confcommercio : RT @Federauto_IT: Mancato rifinanziamento #incentivi #auto nella conversione del #DecretoAgosto vanifica del tutto i benefici già ottenuti… - Federauto_IT : Mancato rifinanziamento #incentivi #auto nella conversione del #DecretoAgosto vanifica del tutto i benefici già ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto mancato

Ed è proprio all’esecutivo che le due associazioni si rivolgono con un invito: “Serve un intervento urgente da parte del Governo e della politica, per sostenere un settore, come quello dell’auto, che ...Il tema è sempre lo stesso: gli incenbtuivi per il rinnovo del parco macchine nel nostro Paese. Così Federauto e Unrae criticano il mancato rinnovo degli incentivi per il rinnovo del parco auto italia ...