Un caso di negligenza da parte della polizia quello che ha portato con tutta probabilità alla morte di Alexandra Macesanu. Le trascrizioni delle ultime telefonate effettuate da Alexandra Macesanu alla polizia romena hanno fatto il giro del web. Adesso non solo gli operatori che hanno risposto alla chiamata di aiuto della ragazza – non riuscendo … L'articolo "Abbiamo altre chiamate", la polizia ignora la sua richiesta d'aiuto e Alexandra viene uccisa e bruciata a 15 anni proviene da leggilo.org.

