Ultime Notizie Roma del 08-10-2020 ore 20:10 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia nelle Ultime 24 ore positivi sono aumentati di 4400 casi con 22 decessi il dato più alto da aprile record anche di tamponi oltre 130mila il picco ancora in campagna con 757 casi numeri alti anche in Lombardia Veneto Lazio Puglia è stato rotto l’argine del rapporto del 3% tra vivi e tamponi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da 9 settimane i nostri numeri crescono e Cresceranno ancora dice il ministro della Salute speranza il premier Conte annuncia la conclusione della gara per 5 milioni di tessera PD ai medici di famiglia boccia le regioni Lavoriamo insieme per il prossimo decreto ministeriale degli Stati Uniti il presidente Donald Trump nonsecondo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nuova impennata dei contagi da coronavirus in Italia nelle24 ore positivi sono aumentati di 4400 casi con 22 decessi il dato più alto da aprile record anche di tamponi oltre 130mila il picco ancora in campagna con 757 casi numeri alti anche in Lombardia Veneto Lazio Puglia è stato rotto l’argine del rapporto del 3% tra vivi e tamponi non abbiamo i numeri di altri paesi europei ma da 9 settimane i nostri numeri crescono e Cresceranno ancora dice il ministro della Salute speranza il premier Conte annuncia la conclusione della gara per 5 milioni di tessera PD ai medici di famiglia boccia le regioni Lavoriamo insieme per il prossimo decreto ministeriale degli Stati Uniti il presidente Donald Trump nonsecondo ...

