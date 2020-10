Udinese, l’intervento a Musso è riuscito. Il comunicato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, l’Udinese ha fatto sapere che l’intervento a Juan Musso è perfettamente riuscito. Il portiere ha subito la rottura del menisco in Nazionale. “Udinese Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan Musso, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo”. Foto: sito Udinese L'articolo Udinese, l’intervento a Musso è riuscito. Il comunicato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Con unapparso sul sito ufficiale, l’ha fatto sapere che l’intervento a Juanè perfettamente. Il portiere ha subito la rottura del menisco in Nazionale. “Calcio comunica che l’intervento di meniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio destro cui si è sottoposto quest’oggi Juan, presso la clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente. Domani il calciatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo”. Foto: sitoL'articolo, l’intervento a. Ilproviene da Alfredo Pedullà.

