Serie tv spagnole su Netflix | le più popolari e le più interessanti

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Quantetvhai visto suquest'anno? Quante più dell'anno scorso? «La casa di carta» è stata il primo prodotto non in inglese a farsi caso (e hit) mondiale, ma era nata fuori dalla piattaforma che l'ha resa tanto famosa e l'ha ripresa in mano per farne altre 2 stagioni e dedicarle un documentario. Se parliamo di titoliOriginal iberici, il primo è stato «Le ragazze del centralino», di successo anche in Italia ma niente di paragonabile alla mania che è cresciuta attorno alla banda le Professore. La stessa ha portato il pubblico di Rio, Tokyo e soprattutto di Nairobi a «Vis à vis», in cui recitava anche lei. Nel frattempo, mentre in Italia si lavorava a «Baby», in Spagna partiva il progetto ...