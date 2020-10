Sardegna, autista di un autobus aggredito da un uomo senza mascherina (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumento dei casi in Sardegna nelle ultime 24 ore. A Sassari, un autista è stato aggredito da un uomo che rifiutava di mettere la mascherina Salgono i contagi in Sardegna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 ottobre 2020) Aumento dei casi innelle ultime 24 ore. A Sassari, unè statoda unche rifiutava di mettere laSalgono i contagi in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

Nanoalto : Covid, in autobus senza mascherina: richiamato, aggredisce l'autista - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, in autobus senza mascherina: richiamato, aggredisce l'autista #mascherina - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Covid, in autobus senza mascherina: richiamato, aggredisce l'autista #mascherina - MediasetTgcom24 : Covid, in autobus senza mascherina: richiamato, aggredisce l'autista #mascherina - vivere_sardegna : Su bus senza mascherina: dopo il richiamo aggredisce autista -