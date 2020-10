Salerno, professore prende a schiaffi il classe l’alunno che non vuole indossare la mascherina | VIDEO (Di giovedì 8 ottobre 2020) Salerno, professore prende a schiaffi alunno che non indossa la mascherina – VIDEO Sta facendo molto discutere il VIDEO di un professore che, in un istituto di Salerno, schiaffeggia uno degli alunni che non indossa la mascherina. “Sbagli tu e sbaglio pure io”, dice il professore nel filmato sferra lo schiaffo al suo allievo quindicenne seduto. Secondo quanto si apprende, il ragazzo aveva protestato perché non voleva indossare la mascherina in aula e che rispettando la distanza di sicurezza dai propri compagni non servisse portarla: da qui la reazione violenta del docente. Sul fatto indagano i carabinieri della ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)alunno che non indossa laSta facendo molto discutere ildi unche, in un istituto di, schiaffeggia uno degli alunni che non indossa la. “Sbagli tu e sbaglio pure io”, dice ilnel filmato sferra lo schiaffo al suo allievo quindicenne seduto. Secondo quanto si ap, il ragazzo aveva protestato perché non volevalain aula e che rispettando la distanza di sicurezza dai propri compagni non servisse portarla: da qui la reazione violenta del docente. Sul fatto indagano i carabinieri della ...

