Quanto ci costano realmente Deputati e Senatori? : Non lo sappiamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra spiegazioni mancanti, dettagli occultati e quant’altro, è veramente complicato stabilire con precisione Quanto arrivi a guadagnare oggi un parlamentare. Parlamento (Facebook)Il recente quesito referendario, ha stabilito, con la vittoria dei “si”, il taglio del numero dei parlamentari oggi attivi in Italia. Un taglio che è soltanto l’inizio, stando a Quanto dichiarato da Luigi Di Maio, di una serie di riforme che alleggeriranno di molto la spesa pubblica nazionale, combattendo gli sprechi ed agendo da argine alle spesso infinite richieste proprio dei parlamentari, richieste che ne determinano di conseguenza una elevatissima busta paga. Il problema però, riscontrato da un recente studio, condotto da Openpolis, che è sempre più difficile, se non impossibile, determinare con ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tra spiegazioni mancanti, dettagli occultati e quant’altro, è veramente complicato stabilire con precisionearrivi a guadagnare oggi un parlamentare. Parlamento (Facebook)Il recente quesito referendario, ha stabilito, con la vittoria dei “si”, il taglio del numero dei parlamentari oggi attivi in Italia. Un taglio che è soltanto l’inizio, stando adichiarato da Luigi Di Maio, di una serie di riforme che alleggeriranno di molto la spesa pubblica nazionale, combattendo gli sprechi ed agendo da argine alle spesso infinite richieste proprio dei parlamentari, richieste che ne determinano di conseguenza una elevatissima busta paga. Il problema però, riscontrato da un recente studio, condotto da Openpolis, che è sempre più difficile, se non impossibile, determinare con ...

