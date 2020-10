Plastica in mare, nelle reti e nei pesci: alleanza tra ricerca e pescatori per fermare l’emergenza in Adriatico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quasi tutti i pescatori pescano rifiuti. La maggior parte dei rifiuti sono di Plastica. Almeno il 20% dei pesci ha ingerito microplastiche. L’emergenza è nota ma per la prima volta documentata e misurata nel Mar Adriatico da un insieme di campagne di monitoraggio e indagini svolte nell’ambito del progetto di ricerca AdriCleanFish, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) nell’ambito del programma PO FEAMP 2014/2020 e coordinato dall’Università di Siena in collaborazione conl’Università Ca’ Foscari Venezia. L’obiettivo del progetto era approfondire il problema dell’impatto dei rifiuti marini nel sistema pesca e comprendere quanto questo possa gravare sulla filiera ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Quasi tutti ipescano rifiuti. La maggior parte dei rifiuti sono di. Almeno il 20% deiha ingerito microplastiche. L’emergenza è nota ma per la prima volta documentata e misurata nel Marda un insieme di campagne di monitoraggio e indagini svolte nell’ambito del progetto diAdriCleanFish, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) nell’ambito del programma PO FEAMP 2014/2020 e coordinato dall’Università di Siena in collaborazione conl’Università Ca’ Foscari Venezia. L’obiettivo del progetto era approfondire il problema dell’impatto dei rifiuti marini nel sistema pesca e comprendere quanto questo possa gravare sulla filiera ...

La prua di Sea Shepherd contro la pesca illegale!

Per Sea Shepherd “La protezione di tutte le specie minacciate dalle diverse forme di pesca illegale è urgente e indispensabile” e “L’ampia collaborazione con le Autorità italiane offre un’occasione un ...

