Più che una casalinga per ogni comune ci vorrebbe una femminista per ogni municipio (Di giovedì 8 ottobre 2020) In questi giorni il mondo celebra Andrea Ghez, insignita del premio Nobel per la fisica. Una scienziata che spera di essere esempio, modello e ispirazione per altre future donne, perché si avvicinino alla scienza, abbattendo quel bottleneck che pare rendere le materie STEM incompatibili per le studentesse.Il mondo la celebra. Ma al contrario a Milano c’è chi, proprio in questi stessi giorni, celebra invece l’illuminante e ardita proposta di Cristina Rossello, coordinatrice cittadina di Forza Italia che - udite, udite - ha avuto un’idea che potrebbe trasformare il 2020 nel set di un nuovo “Ritorno al futuro”.L’idea è quella di candidare alle prossime elezioni amministrative cittadine una casalinga in ognuno dei nove municipi di Milano. Avete capito bene! Pare anche di vederlo lo slogan: “Una Marion Cunnigham ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) In questi giorni il mondo celebra Andrea Ghez, insignita del premio Nobel per la fisica. Una scienziata che spera di essere esempio, modello e ispirazione per altre future donne, perché si avvicinino alla scienza, abbattendo quel bottleneck che pare rendere le materie STEM incompatibili per le studentesse.Il mondo la celebra. Ma al contrario a Milano c’è chi, proprio in questi stessi giorni, celebra invece l’illuminante e ardita proposta di Cristina Rossello, coordinatrice cittadina di Forza Italia che - udite, udite - ha avuto un’idea che potrebbe trasformare il 2020 nel set di un nuovo “Ritorno al futuro”.L’idea è quella di candidare alle prossime elezioni amministrative cittadine unain ognuno dei nove municipi di Milano. Avete capito bene! Pare anche di vederlo lo slogan: “Una Marion Cunnigham ...

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - CarloCalenda : Vede Alessandro, io non ho fatto il diplomatico o il cinema. Ho studiato, lavorato mentre studiavo e scelto una str… - matteosalvinimi : #Salvini: ritengo che in un momento come questo ogni casa popolare libera e ogni lavoro disponibile vadano dati con… - AskFrancesca : @Hazydavey38 Sono quelle cose che danno più soddisfazioni, pure io ho verniciato una cucina che cadeva a pezzi e ora sembra bellissima - marisa7691 : @musicassetta ammappa che pezzi uno più bello dell’altro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Più che Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it