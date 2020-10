Più che privilegiati, i calciatori sono gli animali da circo del nostro tempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Human Toys. Antropologia (apologia) del calciatore Sulla scorta di quanto emerso negli ultimi giorni in materia di gestione dell’attuale emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla partita fantasma Juventus-Napoli, vorrei svolgere alcune considerazioni che intendono porre in questione dei presunti punti fermi del dibattito. Anzitutto il suo assunto di fondo, quello universalmente condiviso, ovvero che ancora una volta, persino in regime di pandemia, il mondo del calcio si confermi letteralmente un microcosmo, una enclave immunizzata (vaccinata) da tutto quanto vige – più o meno – nel “mondo normale”. All’interno di un tale microcosmo l’eccezione diventa sistematicamente la regola. Più precisamente, si tratterebbe dell’eccezione nella forma del privilegio. Proprio su questo ultimo punto (l’equazione tra ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Human Toys. Antropologia (apologia) del calciatore Sulla scorta di quanto emerso negli ultimi giorni in materia di gestione dell’attuale emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla partita fantasma Juventus-Napoli, vorrei svolgere alcune considerazioni che intendono porre in questione dei presunti punti fermi del dibattito. Anzitutto il suo assunto di fondo, quello universalmente condiviso, ovvero che ancora una volta, persino in regime di pandemia, il mondo del calcio si confermi letteralmente un microcosmo, una enclave immunizzata (vaccinata) da tutto quanto vige – più o meno – nel “mondo normale”. All’interno di un tale microcosmo l’eccezione diventa sistematicamente la regola. Più precisamente, si tratterebbe dell’eccezione nella forma del privilegio. Proprio su questo ultimo punto (l’equazione tra ...

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - CarloCalenda : Vede Alessandro, io non ho fatto il diplomatico o il cinema. Ho studiato, lavorato mentre studiavo e scelto una str… - matteosalvinimi : #Salvini: ritengo che in un momento come questo ogni casa popolare libera e ogni lavoro disponibile vadano dati con… - ViolaXenia : RT @LaElenaSacco: @ViolaXenia Mantova è una delle città che amo di più dell’Italia. Quasi tutti gli anni, con @rossili1 durante il Festival… - alkhimiyah : @ivanocit @BPervinca Le mascherine chirurgiche non bloccano il virus ma dovrebbero bloccare l'aerosol (particelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Più che Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it