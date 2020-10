Pikmin 3 Deluxe - prova

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Correva l'anno 2002 quando Shigeru Miyamoto decise che era giunto il momento di tornare in cabina di produzione per regalare sostanza all'ennesimo brand rivoluzionario di casa Nintendo. Il “padre dei videogiochi”, come sovente definito, aveva già dimostrato di sapersi destreggiare alla perfezione nel complesso mosaico del medium, confezionando platform da antologia, racing al cardiopalma, videogiochi d'avventura, esperienze RPG e persino simulatori di volo.C'era però una dimensione che sembrava inconciliabile con le fiabesche caratteristiche della Grande N, un genere che su altri lidi si stava ritagliando una nicchia piuttosto importante: quella che intersecava i titoli Real Time Strategy con le sfumature gestionali. Ma Miyamoto san non si è mai piegato di fronte a una sfida, ed è proprio da questa ispirazione che ha preso forma l'universo di ...