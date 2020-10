Piero Angela: "La vita è un’avanzata verso mitragliatrici: man mano che ti avvicini, è sempre più difficile cavarsela" (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La cosa che mi colpisce è che sono amato dai giovani di tutte le età e le categorie professionali e culturali. è una gratificazione che mi rende felice perché questi ragazzi vivranno un secolo per niente facile e dobbiamo stare loro vicino affinché arrivino preparati”. Piero Angela in occasione della presentazione su RaiPlay dei nuovi episodi di «SuperQuark+» si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair. La sua attenzione, neanche a dirlo, è rivolta verso i giovani:“Non devono vivere alla giornata, ma applicarsi negli studi e conoscere la scienza, perché è in grado di aiutarli. Lasceremo questo mondo non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La cosa che mi colpisce; che sono amato dai giovani di tutte le età e le categorie professionali e culturali.; una gratificazione che mi rende felice perché questi ragazzi vivranno un secolo per niente facile e dobbiamo stare loro vicino affinché arrivino preparati”.in occasione della presentazione su RaiPlay dei nuovi episodi di «SuperQuark+» si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair. La sua attenzione, neanche a dirlo,; rivoltai giovani:“Non devono vivere alla giornata, ma applicarsi negli studi e conoscere la scienza, perché; in grado di aiutarli. Lasceremo questo mondo non ...

