Pergolizzi-Mediagol: “Trionfo in Serie D unico per tanti motivi. Nuovo Palermo e cambio modulo, dico la mia. Crivello e Doda…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un posto di prestigio nella storia del Palermo.Al netto di indice di gradimento, filosofie calcistiche e correnti di pensiero variegate sotto il profilo tattico, Rosario Pergolizzi ha scritto il suo nome in modo indelebile nel palmares del glorioso club rosanero. Lo storico scudetto conquistato nel giugno del 2009 con la formazione primavera è certamente tra i titoli più significativi della vecchia proprietà, la vittoria del campionato di Serie D nel primo step del Nuovo Palermo targato Hera Hora. Non sempre il suo Palermo ha incantato nel corso di una cavalcata comunque poderosa nel ginepraio del dilettantismo.Tuttavia la compagine rosanero si è imposta in modo netto ed inequivocabile, con continuità ed autorevolezza, acquisendo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un posto di prestigio nella storia del.Al netto di indice di gradimento, filosofie calcistiche e correnti di pensiero variegate sotto il profilo tattico, Rosarioha scritto il suo nome in modo indelebile nel palmares del glorioso club rosanero. Lo storico scudetto conquistato nel giugno del 2009 con la formazione primavera è certamente tra i titoli più significativi della vecchia proprietà, la vittoria del campionato diD nel primo step deltargato Hera Hora. Non sempre il suoha incantato nel corso di una cavalcata comunque poderosa nel ginepraio del diletsmo.Tuttavia la compagine rosanero si è imposta in modo netto ed inequivocabile, con continuità ed autorevolezza, acquisendo ...

