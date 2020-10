METEO 7 Giorni: forte maltempo dal weekend, per un fronte artico. Insomma, Autunno vero (Di giovedì 8 ottobre 2020) METEO SINO AL 13 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’ampia circolazione depressionaria sull’Europa Settentrionale riesce ancora ad influenzare il METEO sull’Italia, con un’ultima perturbazione sospinta da correnti sostenute nord-occidentali. La novità è che da ovest preme un promontorio anticiclonico, il quale giovedì si affermerà pienamente sul comparto meridionale europeo. Il campo di alta pressione salirà in cattedra, espandendosi in parte anche verso le nazioni centrali del Continente. Ne deriverà una fase di tempo più stabile e soleggiato per l’Italia. L’anticiclone proteggerà in modo più efficace il Centro-Sud, convogliando di nuovo aria più calda con temperature in risalita verso valori un po’ superiori a quelli medi del ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 ottobre 2020)SINO AL 13 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE L’ampia circolazione depressionaria sull’Europa Settentrionale riesce ancora ad influenzare ilsull’Italia, con un’ultima perturbazione sospinta da correnti sostenute nord-occidentali. La novità è che da ovest preme un promontorio anticiclonico, il quale giovedì si affermerà pienamente sul comparto meridionale europeo. Il campo di alta pressione salirà in cattedra, espandendosi in parte anche verso le nazioni centrali del Continente. Ne deriverà una fase di tempo più stabile e soleggiato per l’Italia. L’anticiclone proteggerà in modo più efficace il Centro-Sud, convogliando di nuovo aria più calda con temperature in risalita verso valori un po’ superiori a quelli medi del ...

