Mediapro non paga e chiede lo sconto: scontro con la Ligue 1 (Di giovedì 8 ottobre 2020) scontro all’orizzonte tra la Ligue 1 e Mediapro. Il gruppo cinese spagnolo, come riportano i media in Francia, non avrebbe ancora versato la seconda rata dei diritti tv alla lega transalpina da 172 milioni, chiedendo inoltre uno sconto sulla cifra. “C’è crisi – spiega il presidente Jaume Roures all’Equipe – l’accordo va rivisto”. Mediapro dopo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020)all’orizzonte tra la1 e. Il gruppo cinese spagnolo, come riportano i media in Francia, non avrebbe ancora versato la seconda rata dei diritti tv alla lega transalpina da 172 milioni,ndo inoltre unosulla cifra. “C’è crisi – spiega il presidente Jaume Roures all’Equipe – l’accordo va rivisto”.dopo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Mediapro non paga e chiede lo sconto: scontro con la Ligue 1 - sportli26181512 : #Media #Notizie Mediapro non paga e chiede lo sconto: scontro con la Ligue 1: Scontro all’orizzonte tra la Ligue 1… - CalcioFinanza : Mediapro non paga e chiede lo sconto: scontro con la Ligue 1 - Sberl1983 : Toh, dalla gazzetta la.notizia che mediapro in francia non vuol pagare e non ha garanzie bancarie.... - ETGazzetta : #Mediapro non paga 172 milioni e chiede lo sconto sul contratto tv: ora la #Ligue1 è nei guai -