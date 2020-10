Mascherine, l'emergenza è in casa. Conte: «Viso coperto con i parenti» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cresce l'allarme nel governo per la seconda ondata dell'epidemia di Covid. Cresce a tal punto che Giuseppe Conte, aria grave come ai tempi del lockdown più duro, a sera decide di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cresce l'allarme nel governo per la seconda ondata dell'epidemia di Covid. Cresce a tal punto che Giuseppe, aria grave come ai tempi del lockdown più duro, a sera decide di...

matteosalvinimi : #Salvini: per imporre l’uso delle mascherine non serve proclamare “stati di emergenza”! #fuoridalcoro - NicolaPorro : Alessandro Rico va al nocciolo della questione: se siamo in #emergenza dopo 8?? mesi, non è perché non portiamo le… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutto quello che non va nel nuovo Dpcm in preparazione, dalla forma (emergenza perenne?)… - AleOdo : RT @CRI_Abruzzo: #Dpcm ?? Prorogato lo stato d'emergenza #Covid_19 fino al 31 gennaio 2021 ?? ??????Nuove regole sull’utilizzo delle #mascherin… - CRI_Abruzzo : #Dpcm ?? Prorogato lo stato d'emergenza #Covid_19 fino al 31 gennaio 2021 ?? ??????Nuove regole sull’utilizzo delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine emergenza Proroga stato di emergenza e obbligo di mascherine all'aperto e al chiuso Altalex Willy e don Roberto, eroi italiani Mattarella: due esempi per il Paese

Medaglia d’oro alla memoria del ragazzo pestato a morte per fermare una rissa e del prete di strada ucciso. Dal Colle riconoscimenti per atti di eccezionale coraggio e di slancio altruistico verso chi ...

Coronavirus, caos Germania: boom di nuovi casi. E la profezia di Merkel rischia di avverarsi

Che Jens Spahn sia arrabbiato con Berlino, si è capito da giorni, da quando il ministro della Salute si è lamentato del fatto che quando entra in certi ristoranti con la mascherina "mi ... scatta il ...

Medaglia d’oro alla memoria del ragazzo pestato a morte per fermare una rissa e del prete di strada ucciso. Dal Colle riconoscimenti per atti di eccezionale coraggio e di slancio altruistico verso chi ...Che Jens Spahn sia arrabbiato con Berlino, si è capito da giorni, da quando il ministro della Salute si è lamentato del fatto che quando entra in certi ristoranti con la mascherina "mi ... scatta il ...