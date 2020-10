(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - Pausa campionato per le nazionali, la Lazio si allena ogni giorno a Formello, ma gli impegni quotidiani, senza le partite, sono ovviamente di meno. E Lucasne ha approfittato per ...

sportli26181512 : Leiva, tra calcio e studio: iniziato il percorso da manager: Il centrocampista della #Lazio segue delle lezioni onl… - Kaido7_ : Asta di riparazione, chi svincolo tra questi? De roon, zielinski, sensi, diawara, lucas leiva, verdi, zajc, elmas… - IoNascoQui : E’ tornato a parlare Lucas Leiva, in una lunga intervista ai microfoni di HalfTime. Il brasiliano ha parlato dei su… - Kaido7_ : @mastelli93 Asta di riparazione, chi svincolo tra questi? De roon, zielinski, sensi, diawara, lucas leiva, verdi,… - Kaido7_ : Asta di riparazione, chi svincolo tra questi? De roon, zielinski, sensi, diawara, lucas leiva, verdi, zajc, elmas… -

Ultime Notizie dalla rete : Leiva tra

Corriere dello Sport.it

O per meglio dire ad Enrico Chiesa, padre e procuratore del calciatore che ha appena lasciato il club viola per andarsene alla Juventus. Non c’è dubbio alcuno che l’attacco più pesante, il direttore s ...Sono le prime parole del neo acquisto della Roma Chris Smalling. Ora diventa quello di vincere un trofeo”. Il romeno è presente solo in quella per la Champions League. “Uno dei miei primi obiettivi er ...