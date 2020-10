(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - Denisè un patrimonio da rivalutare in casa. Il difensore slovacco è arrivato lo sorso anno per circa 10 milioni di euro, alla sua prima annata in biancoceleste, un po' per gli ...

sportli26181512 : #Lazio, Vavro e il messaggio ad Inzaghi: “Mai stato meglio”: Il difensore slovacco, dal ritiro della nazionale, par… - laziopress : - franvanni : @ncorrasco Giusto. Ma la rosa conta. Il Milan aveva da schierare Kjaer e Gabbia. La Lazio con fuori Vavro, Luis Fel… - franvanni : @caste79 @tackleduro È proprio quello che ho scritto. Pensando alle sole difese: Milan senza Conti, Musacchio, Roma… - 1979_adriano : RT @Solo_La_Lazio: ??? Le parole di Vavro nel ritiro della Nazionale ?? 'Non sono mai stato così bene in vita mia' ?? La notizia https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Vavro

ROMA – E’ stato escluso dalla lista Champions, ma non da quella in campionato. Sentite la felicità in Nazionale dell’oggetto misterioso Vavro: “Sono pronto a giocare con l’Ungheria, per noi é una gara ...33 La Lazio comunica le liste per i gironi di Champions League e per la Serie A : Denis Vavro escluso dall'elenco europeo, mentre Stefan Radu non rientra nel gruppo a disposizione di Simone Inzaghi pe ...