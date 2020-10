Ladri in casa di Ronaldo: sottratta anche una maglia della Juventus. I dettagli (Di giovedì 8 ottobre 2020) Furto nella villa di Cristiano Ronaldo.Mentre Cristiano Ronaldo era in campo nell'amichevole tra Spagna e Portogallo, un topo d'appartamento si è introdotto nella sua casa di Funchal. Un furto piuttosto particolare, quello avvenuto in casa Ronaldo. Ad essere sottratto alla stella bianconera, è stata infatti una sua maglia autografata e pochi altri oggetti il cui valore ammonterebbe a circa 200 mila euro. Al momento del furto, come si apprende da "Diario de Noticias Madeira", né lui né sua sua moglie Georgina si trovavano in casa. Sul caso sta indagando la polizia di pubblica sicurezza portoghese: le telecamere di videosorveglianza della villa, infatti, avrebbero ripreso il ladro in azione mentre era intento a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 ottobre 2020) Furto nella villa di Cristiano.Mentre Cristianoera in campo nell'amichevole tra Spagna e Portogallo, un topo d'appartamento si è introdotto nella suadi Funchal. Un furto piuttosto particolare, quello avvenuto in. Ad essere sottratto alla stella bianconera, è stata infatti una suaautografata e pochi altri oggetti il cui valore ammonterebbe a circa 200 mila euro. Al momento del furto, come si apprende da "Diario de Noticias Madeira", né lui né sua sua moglie Georgina si trovavano in. Sul caso sta indagando la polizia di pubblica sicurezza portoghese: le telecamere di videosorveglianzavilla, infatti, avrebbero ripreso il ladro in azione mentre era intento a ...

StampaTorino : Ladri in casa di Douglas Costa: razziati orologi e preziosi, bottino ancora da quantificare - tuttosport : #DouglasCosta, ladri nella casa di #Torino: rubati orologi e gioielli - LaStampa : Il giocatore della Juve abita in via Lagrange: i malviventi sono entrati da una porta-finestra. - Forzajuvesempr5 : RT @LaStampa: Il giocatore della Juve abita in via Lagrange: i malviventi sono entrati da una porta-finestra. - Mediagol : Ladri in casa di #Ronaldo: sottratta anche una maglia della #Juventus. I dettagli -