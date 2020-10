L'acciaio per le ferrovie continua a far guadagnare i Lucchini (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dividendo in lieve calo per i bresciani Lucchini: Giuseppe, la sorella Silvana e gli eredi dell'altra sorella Gabriella (i tre figli Carlo, Daniele e Luigi), che attraverso la cassaforte Sinpar controllano il gruppo industriale il cui asset principale è la Lucchini Rs, che lavora l'acciaio ferroviario. Qualche giorno fa, infatti, l'assemblea dei soci della holding ha deciso di prelevare una cedola di 3,2 milioni (di poco inferiore a quella di 3,5 milioni incassata lo scorso anno) a valere sull'utile di 5,6 milioni segnato nel bilancio ordinario 2019, in progresso dai 5 milioni dell'ano rima. Il resto dell'utile è stato mandato a riserva e in tal modo il patrimonio netto è salito a 285 milioni. Sui 294 milioni di attivo, la quota nella Lucchini Rs è incarico a 155,4 milioni e la famiglia ha investito anche nel private equity attraverso il 2,3% ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Dividendo in lieve calo per i bresciani Lucchini: Giuseppe, la sorella Silvana e gli eredi dell'altra sorella Gabriella (i tre figli Carlo, Daniele e Luigi), che attraverso la cassaforte Sinpar controllano il gruppo industriale il cui asset principale è la Lucchini Rs, che lavora l'ferroviario. Qualche giorno fa, infatti, l'assemblea dei soci della holding ha deciso di prelevare una cedola di 3,2 milioni (di poco inferiore a quella di 3,5 milioni incassata lo scorso anno) a valere sull'utile di 5,6 milioni segnato nel bilancio ordinario 2019, in progresso dai 5 milioni dell'ano rima. Il resto dell'utile è stato mandato a riserva e in tal modo il patrimonio netto è salito a 285 milioni. Sui 294 milioni di attivo, la quota nella Lucchini Rs è incarico a 155,4 milioni e la famiglia ha investito anche nel private equity attraverso il 2,3% ...

"Per i rossi - ha continuato l'enologo - le etichette sono due. Un CabSernet auvignon fresco, in acciaio per un anno, che rappresentasse il vero carattere della Ningxia, l'area che ho avuto la fortuna ...

