Il Parlamento Ue ha fermato la discussione sul Recovery Fund Gualtieri | «Normali schermaglie»

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 ottobre 2020) «negoziali». Così il ministro dell’Economia Robertoha liquidato lo stop imposto dalEuropeo alle trattative per il. In questi giorni ileuropeo sta discutendo il bilancio dell’Unione europea previsto per il periodo 2021-2027. Il punto più importante su questo tema è il piano Next Generation Eu, in cui ilha un ruolo fondamentale. Durante il dibattito è nata però una contesa su due punti: l’aumento degli stanziamenti su 15 capitoli di spesa e il vincolo della conservazione dello stato di diritto per la possibilità di accedere ai fondi europei. Il portavoce del ...