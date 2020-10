Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck fuori controllo: “Sei una rompicaz***, vaffanc***. Mi hai rotto il caz***”. Scoppia la lite nella casa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutta colpa di una patatina. È stata proprio una ciotola di patatine ad ingolosire la contessa De Blanck e dare il via a una furibonda lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip. È quanto successo nella serata di mercoledì 7 ottobre: Matilde Brandi e Stefania Orlando sono state chiamate in confessionale e incaricate di organizzare la serata per tutti i compagni d’avventura. Una volta tornate in salone, le due concorrenti hanno comunicato ai compagni l’incarico ricevuto, spiegando che non sarà possibile mangiare niente finché l’allestimento della tavola non sarà finito e finché tutti non si saranno cambiati per la cena. Così hanno iniziato a preparare le pietanze tra cui un aperitivo a base di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tutta colpa di una patatina. È stata proprio una ciotola di patatine ad ingolosire la contessa Dee dare il via a una furibondaall’interno delladelVip. È quanto successoserata di mercoledì 7 ottobre: Matilde Brandi e Stefania Orlando sono state chiamate in confessionale e incaricate di organizzare la serata per tutti i compagni d’avventura. Una volta tornate in salone, le due concorrenti hanno comunicato ai compagni l’incarico ricevuto, spiegando che non sarà possibile mangiare niente finché l’allestimento della tavola non sarà finito e finché tutti non si saranno cambiati per la cena. Così hanno iniziato a preparare le pietanze tra cui un aperitivo a base di ...

